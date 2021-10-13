Представитель ЕС отправился в Иран для обсуждения возобновления переговоров

Представитель Евросоюза на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Энрике Мора направился в Тегеран для обсуждения возобновления переговоров.

«Направляюсь в Тегеран, где буду встречаться с иранской стороной в критический момент», — написал Мора в своём Twitter.

Travelling to Tehran where I will meet my counterpart at a critical point in time. As coordinator of the JCPOA, I will raise the urgency to resume #JCPOA negotiations in Vienna. Crucial to pick up talks from where we left last June to continue diplomatic work. — Enrique Mora (@enriquemora_) October 13, 2021

Он отметил, что поднимет вопрос о срочном возобновлении переговоров в Вене.

По его словам, важно возобновить переговоры с того момента, на котором они были остановлены.

Ранее стало известно, что США рассчитывают на скорое возобновление переговоров в Вене по поводу ядерной программы Ирана.