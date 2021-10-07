США рассчитывают на возобновление переговоров с Ираном по ядерной программе

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США рассчитывают на скорое возобновление переговоров в Вене по поводу ядерной программы Ирана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
США рассчитывают на возобновление переговоров с Ираном по ядерной программе
  • Reuters

«Мы слышали от иранцев, что они ожидают скорого возобновления переговоров. Мы надеемся, что их понимание слова «скоро» совпадает с нашим», — цитирует РИА Новости слова Прайса.

Он отметил, что процесс по возобновлению переговоров затягивать нельзя.

Также Прайс назвал сотрудничество с Россией по иранскому вопросу «конструктивным».

Ранее Нед Прайс заявил, что власти США знают о готовности Ирана возобновить переговоры по ядерной сделке, но не получали от Тегерана конкретики по этому вопросу.

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