Госдеп заявил об отсутствии конкретики от Ирана о сроках возобновления переговоров в Вене

Власти США знают о готовности Ирана возобновить переговоры по ядерной сделке, но не получали от Тегерана конкретики по этому вопросу, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы, разумеется, видели заявления министра иностранных дел [исламской республики] о том, что Иран вернётся за стол переговоров. Вам стоит спросить их о значении понятий «скоро» и «очень скоро», — приводит ТАСС слова Прайса.

Он отметил, что ясности на этот счёт у американской стороны не появилось.

По его словам, США «готовы вернуться в Вену».

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме будут возобновлены.