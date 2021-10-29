Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях саммита G20, который состоится 30 и 31 октября в Риме, по видеосвязи.

«По приглашению премьер-министра Италии Марио Драги председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи примет участие и выступит с важной речью на саммите Группы двадцати, который состоится 30 и 31 октября», — приводит ТАСС заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял решение участвовать в саммите G20 по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20.