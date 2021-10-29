При пожаре в якутском селе погибли двое взрослых и пострадали трое детей

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В результате пожара в якутском селе Верхневилюйск два человека погибли, трое детей пострадали.

«К сожалению, в результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина 1990 года рождения скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 12 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

Как отмечает РИА Новости, пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ленина в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в якутском посёлке Сангар.

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