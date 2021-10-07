Три человека погибли при пожаре в Якутии

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в якутском посёлке Сангар, сообщили в МЧС.

Ночью в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частично расселённом жилом доме в микрорайоне Геологов посёлка Сангар Кобяйского района.

«С места пожара были эвакуированы 12 человек. В ходе тушения в одной квартире были обнаружены трое пострадавших (два ребёнка 2015 и 2020 годов рождения, женщина 1988 года рождения), доставлены в ЦРБ посёлка Сангар. К сожалению, пострадавшие скончались», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в инфекционном отделении больницы Кирова.