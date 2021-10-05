После пожара в больнице в Кирове возбудили уголовное дело

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в инфекционном отделении больницы Кирова.
После пожара в больнице в Кирове возбудили уголовное дело
  • ©СК РФ

Об этом информирует следственное управление СК России по Кировской области. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в МЧС сообщили о гибели двух человек при пожаре в отделении больницы в Кирове.

По данным СК, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём одним из погибших.

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