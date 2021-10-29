Первая за шесть лет казнь осуждённого совершена в штате Оклахома

Первая за шесть лет казнь осуждённого совершена в американском штате Оклахома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сару Джерниган.

Она отметила, что смертный приговор был приведён в отношении Джона Гранта, ранее запросившего отсрочку казни.

Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем казни осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года.

В начале июля глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Меррик Гарленд ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.