Первая за шесть лет казнь осуждённого совершена в штате Оклахома
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сару Джерниган.
Она отметила, что смертный приговор был приведён в отношении Джона Гранта, ранее запросившего отсрочку казни.
Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем казни осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года.
В начале июля глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Меррик Гарленд ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.