Первая за шесть лет казнь осуждённого совершена в штате Оклахома

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Первая за шесть лет казнь осуждённого совершена в американском штате Оклахома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сару Джерниган.

Она отметила, что смертный приговор был приведён в отношении Джона Гранта, ранее запросившего отсрочку казни.

Гранта казнили 28 октября за убийство тюремного работника, что стало первым случаем казни осужденного в Оклахоме, начиная с 2015 года.

В начале июля глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Меррик Гарленд ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

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