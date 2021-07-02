В США введён временный мораторий на смертную казнь

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Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Меррик Гарленд ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
В США введён временный мораторий на смертную казнь
  • Reuters

«Сегодня министр юстиции … издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минюста США.

Это означает, что казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры.

По словам Гарленда, «Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение».

Ранее суд в США рассматривал возможность смертной казни участника теракта на Бостонском марафоне в 2013 году Джохара Царнаева.

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