В США введён временный мораторий на смертную казнь

Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Меррик Гарленд ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

«Сегодня министр юстиции … издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минюста США.

Это означает, что казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры.

По словам Гарленда, «Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение».

Ранее суд в США рассматривал возможность смертной казни участника теракта на Бостонском марафоне в 2013 году Джохара Царнаева.