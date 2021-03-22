Суд в США рассмотрит возможность смертной казни Джохара Царнаева

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Верховный суд США рассмотрит просьбу Минюста аннулировать решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.
Суд в США рассмотрит возможность смертной казни Джохара Царнаева
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, судьи рассмотрят апелляцию, которая была подана ещё при администрации Дональда Трампа.

В сообщении подчёркивается, что ещё неизвестно, как администрация Джо Байдена отнесётся к делу Царнаева. Первоначально судебное преследование и решение добиваться смертного приговора было принято при президенте Бараке Обаме, тогда Байден занимал пост вице-президента.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения. Царнаев был приговорён к казни в мае 2015 года судом присяжных.

В декабре 2018 года его защита обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор, что и было сделано.

Трамп назвал такое решение нелепым. В августе 2020 года занимавший пост генпрокурора США Уильям Барр заявил, что намерен добиться смертного приговора для Джохара Царнаева.

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