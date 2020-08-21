Генпрокурор США намерен добиться смертного приговора для Царнаева
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«Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно ещё раз потребовать смертной казни для Царнаева.
В конце июля апелляционный суд США отменил смертную казнь Царнаева для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
В мае 2015 года суд присяжных в США приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.
В декабре 2018 года его защита обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить смертный приговор.
15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.