Генпрокурор США намерен добиться смертного приговора для Царнаева

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Глава Минюста и генпрокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press заявил, что намерен добиться смертного приговора для Джохара Царнаева за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.
Генпрокурор США намерен добиться смертного приговора для Царнаева
  • Reuters
  • © Chip Somodevilla

«Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно ещё раз потребовать смертной казни для Царнаева

В конце июля апелляционный суд США отменил смертную казнь Царнаева для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

В мае 2015 года суд присяжных в США приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

В декабре 2018 года его защита обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить смертный приговор.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.

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