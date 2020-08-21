Генпрокурор США намерен добиться смертного приговора для Царнаева

Глава Минюста и генпрокурор США Уильям Барр в интервью Associated Press заявил, что намерен добиться смертного приговора для Джохара Царнаева за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

«Мы сделаем всё необходимое. Мы доведём дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно ещё раз потребовать смертной казни для Царнаева.

В конце июля апелляционный суд США отменил смертную казнь Царнаева для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

В мае 2015 года суд присяжных в США приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

В декабре 2018 года его защита обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить смертный приговор.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.