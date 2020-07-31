Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.

В декабре 2018 года защита Царнаева обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор.

В мае 2015 года суд присяжных в США приговорил Джохара Царнаева, признанного виновным в организации взрывов во время Бостонского марафона, к смертной казни.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.