Трамп: правительство должно требовать смертной казни для Царнаева
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«Федеральное правительство должно вновь потребовать смертной казни в рамках повторного рассмотрения этой части первоначального дела», — написал Трамп в своём Twitter.
....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020
Он добавил, что нельзя позволить, чтобы решение аппеляционного суда осталось в силе.
По его словам, редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал казни, чем Царнаев.
Ранее апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.