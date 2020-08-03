Трамп: правительство должно требовать смертной казни для Царнаева

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно ещё раз потребовать смертной казни для Джохара Царнаева за участие в организации теракта на Бостонском марафоне.

«Федеральное правительство должно вновь потребовать смертной казни в рамках повторного рассмотрения этой части первоначального дела», — написал Трамп в своём Twitter.

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Он добавил, что нельзя позволить, чтобы решение аппеляционного суда осталось в силе.

По его словам, редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал казни, чем Царнаев.

Ранее апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.