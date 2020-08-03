Трамп: правительство должно требовать смертной казни для Царнаева

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Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно ещё раз потребовать смертной казни для Джохара Царнаева за участие в организации теракта на Бостонском марафоне.
Трамп: правительство должно требовать смертной казни для Царнаева
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Федеральное правительство должно вновь потребовать смертной казни в рамках повторного рассмотрения этой части первоначального дела», — написал Трамп в своём Twitter.

Он добавил, что нельзя позволить, чтобы решение аппеляционного суда осталось в силе.

По его словам, редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал казни, чем Царнаев.

Ранее апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.

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