Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
  • Reuters

«В Бостоне, где это животное, которое убило столько людей во время Бостонского марафона, они отправили смертный приговор обратно в нижестоящий суд, так что они будут спорить об этом ещё долго. Это нелепо», — цитирует президента CBS.

Ранее стало известно, что суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.

В декабре 2018 года защита Царнаева обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор.

Царнаев был приговорён к казни в мае 2015 года судом присяжных.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить