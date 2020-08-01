Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.

«В Бостоне, где это животное, которое убило столько людей во время Бостонского марафона, они отправили смертный приговор обратно в нижестоящий суд, так что они будут спорить об этом ещё долго. Это нелепо», — цитирует президента CBS.

Ранее стало известно, что суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.

В декабре 2018 года защита Царнаева обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор.

Царнаев был приговорён к казни в мае 2015 года судом присяжных.

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона был совершён террористический акт. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения.