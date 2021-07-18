В США вынесли приговор «голливудскому потрошителю»

Суд Лос-Анджелеса вынес приговор Майклу Гарджуло, которого в СМИ называют «голливудским потрошителем», за убийство двух женщин и покушение на жизнь ещё одной.

Об этом сообщает NBC News.

Верховный суд округа Лос-Анджелес приговорил 45-летнего преступника к смертной казни. Решение суда было оглашено спустя почти два года после того, как присяжные признали Гарджуло виновным.

Дело получило широкую огласку из-за того, что одна из жертв убийцы, 22-летняя студентка Эшли Эллерин, накануне гибели собиралась встретиться с актёром Эштоном Катчером, который впоследствии выступал в суде.

В начале июля глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Меррик Гарленд ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.