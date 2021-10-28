В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения
- Reuters
«Общее количество случаев заболевания и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Женеве.
Гебрейесус отметил, что нынешний рост заболеваемости в Европе превосходит её снижение в других регионах.
«Это ещё одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», — заключил он.
Ранее в ВОЗ заявили, что в мире за неделю с 18 по 24 октября заболели коронавирусом более 2,9 млн человек, данный показатель выше данных за прошлую неделю на 4%.