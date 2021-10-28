В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса далека от завершения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире впервые за два месяца зафиксировано увеличение числа заболевших COVID-19. По его словам, пандемия коронавирусной инфекции далека от завершения.

«Общее количество случаев заболевания и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца», — приводит ТАСС его слова на брифинге в Женеве.

Гебрейесус отметил, что нынешний рост заболеваемости в Европе превосходит её снижение в других регионах.

«Это ещё одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», — заключил он.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире за неделю с 18 по 24 октября заболели коронавирусом более 2,9 млн человек, данный показатель выше данных за прошлую неделю на 4%.