В ВОЗ заявили об увеличении заболеваемости коронавирусом в мире на 4% за неделю

В мире за неделю, с 18 по 24 октября, заболели коронавирусом более 2,9 млн человек. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данный показатель выше данных за прошлую неделю на 4%.

«За неделю, с 18 по 24 октября, число новых случаев заболевания в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев», — приводит ТАСС фрагмент еженедельного эпидемического бюллетеня организации.

В ВОЗ отметили, что более половины новых случаев заболевания приходится на Европу.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса.