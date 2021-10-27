В ВОЗ заявили об увеличении заболеваемости коронавирусом в мире на 4% за неделю
- AP
«За неделю, с 18 по 24 октября, число новых случаев заболевания в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев», — приводит ТАСС фрагмент еженедельного эпидемического бюллетеня организации.
В ВОЗ отметили, что более половины новых случаев заболевания приходится на Европу.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса.