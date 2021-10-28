Замглавы Минюста Польши предложил не оплачивать взносы в бюджет ЕС

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Заместитель министра польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза и игнорировать решения Суда ЕС.

«Решения Суда ЕС, противоречащие компетенции польских властей, должны игнорироваться», — написал Романовский в своём Twitter-аккаунте.

По его мнению, неизбираемые и недемократические органы Евросоюза не должны ставить себя выше польского общества.

Ранее сообщалось, что суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT рассказал об «усиливающемся конфликте» между Польшей и странами ЕС.

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