Замглавы Минюста Польши предложил не оплачивать взносы в бюджет ЕС
«Решения Суда ЕС, противоречащие компетенции польских властей, должны игнорироваться», — написал Романовский в своём Twitter-аккаунте.
По его мнению, неизбираемые и недемократические органы Евросоюза не должны ставить себя выше польского общества.
Ранее сообщалось, что суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT рассказал об «усиливающемся конфликте» между Польшей и странами ЕС.