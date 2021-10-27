Политолог Шаповалов рассказал об «усиливающемся конфликте» между Польшей и странами ЕС

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.

«В данном случае речь идёт об усиливающемся конфликте, который не сегодня возник между Польшей и другими странами ЕС, странами Западной Европы, которые обвиняют Польшу в нарушении прав человека и несоблюдении тех норм и принципов, которые доминируют в Евросоюзе. Фактически речь идёт о ценностном конфликте, который имеет место, поскольку правоконсервативные политики, пришедшие к власти в Польше, которые опираются на большинство населения страны, в настоящий момент проводят явно выраженную политику, которая входит в противоречие с ценностями, продвигаемыми странами Запада», — объяснил Шаповалов.

По его словам, этот конфликт «выходит далеко за рамки судебной сферы и связан с тем, что фактически между западом и востоком Европы существуют значительные отличия».

«Польша здесь не единственная страна, которая входит в конфликт с Западом: рядом находится Венгрия, которая примерно в такой же ситуации. Конечно, это серьёзная проблема для ЕС, поскольку Польша является амбициозным государством, на которое достаточно пристально смотрят и другие страны Восточной Европы, в частности, страны «вишеградской четвёрки». В этой связи ЕС необходимо поставить Польшу на место и подтвердить её второстепенность, заставить её выполнять те требования, которые являются обязательными для стран Евросоюза», — добавил эксперт.

По его мнению, важную роль в этом конфликте, возможно, будут играть США.

«Поскольку Польша традиционно ориентируется не столько на Брюссель, Париж и Берлин, сколько на Вашингтон. В этом смысле, конечно, этот конфликт обнажает те противоречия, которые существуют в западном мире и развиваются по нарастающей», — рассказал специалист.

Ранее суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.

В Польше подобное решение назвали «узурпацией».