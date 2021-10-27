Суд ЕС наложил на Польшу штрафы из-за ситуации с дисциплинарной палатой для местных судей

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Суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей.
Суд ЕС наложил на Польшу штрафы из-за ситуации с дисциплинарной палатой для местных судей
  • Reuters

Как пишет ТАСС, об этом говорится на сайте судебного органа ЕС.

«Польша приговорена к выплате €1 млн в день в пользу Еврокомиссии до тех пор, пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда», — отмечается в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать Судебную палату при Суде ЕС. 

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