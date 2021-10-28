Побережье британского Йоркшира усыпали раки

Тысячи ракообразных выбросились на берег пляжей графства Йоркшир на северо-востоке Великобритании. Об этом сообщает CNN.

По рассказам местных жителей, тысячи мёртвых и живых крабов, всех разновидностей, включая омаров, заполнили берег британской деревни Марске-бай-зе-Си.

В агентство по окружающей среде Великобритании сообщили, что ведётся работа с Центром окружающей среды, рыболовства и аквакультуры и Северо-восточным прибрежным управлением по охране рыболовства, дабы выяснить, почему сотни мёртвых крабов выбросились на берег пляжей.

В правительстве графства отметили, что данные события «вызывают глубокую тревогу».

В апреле сообщалось, что берега российского Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью.