Берега Сахалина усыпало сельдью

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Утром в воскресенье, 4 апреля, берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью, сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе, начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», — цитирует РИА Новости сообщение Лисицына в Instagram.

Он отметил, что из-за этого явления видно, что остаются признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции.

16 февраля стало известно, что количество рыбоводных предприятий в Московской области выросло на 92% за последние семь лет.

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