В Подмосковье заявили о росте количества рыбоводных предприятий с 2013 года
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.
Как заявил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский, постоянный рост объёмов производства товарной рыбы наблюдается с 2013 года.
Количество рыбных хозяйств увеличилось с 13 до 25. Это хозяйства, в которых разводят карпов, форель и другие виды рыб.
Также заявлен проект установки замкнутого водоснабжения, который позволит выращивать рыбу для производства икры осетровых.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют увеличить посев кормовых культур на 9%.