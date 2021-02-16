В Подмосковье заявили о росте количества рыбоводных предприятий с 2013 года

Количество рыбоводных предприятий в Московской области выросло на 92% за последние семь лет.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

Как заявил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский, постоянный рост объёмов производства товарной рыбы наблюдается с 2013 года.

Количество рыбных хозяйств увеличилось с 13 до 25. Это хозяйства, в которых разводят карпов, форель и другие виды рыб.

Также заявлен проект установки замкнутого водоснабжения, который позволит выращивать рыбу для производства икры осетровых.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье планируют увеличить посев кормовых культур на 9%.