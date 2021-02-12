В Подмосковье планируют увеличить посев кормовых культур на 9%

Посев кормовых культур в Подмосковье запланировали увеличить на 27 тыс. га в 2021 году. Это связано с развитием животноводства и приростом рогатого скота.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сев кормовых увеличится на 27 тыс. га, а это на 9% больше к уровню прошлого года», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Больше всего площадей, по его словам, увеличат под кукурузу и рапс. Рост показателей затронет весь спектр культур в отрасли сельского хозяйства, отметил Воскресенский.

Ранее председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Приморского края Евгений Зотов рассказал, что ряд крупнейших инвестиционных проектов в животноводческом секторе региона нуждается в госпомощи.