В Подмосковье планируют увеличить посев кормовых культур на 9%
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сев кормовых увеличится на 27 тыс. га, а это на 9% больше к уровню прошлого года», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Больше всего площадей, по его словам, увеличат под кукурузу и рапс. Рост показателей затронет весь спектр культур в отрасли сельского хозяйства, отметил Воскресенский.
Ранее председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Приморского края Евгений Зотов рассказал, что ряд крупнейших инвестиционных проектов в животноводческом секторе региона нуждается в госпомощи.