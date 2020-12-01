В Приморье рассказали о ситуации в секторе животноводства

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Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Приморского края Евгений Зотов рассказал, что ряд крупнейших инвестиционных проектов в животноводческом секторе, которые в настоящее время реализуются в регионе, нуждаются в госпомощи.
В Приморье рассказали о ситуации в секторе животноводства
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Минсельхозом Приморья изыскиваются новые источники финансирования. Так, идёт речь о перераспределении в пользу животноводов средств, выделенных на удешевление сельхозтехники, — эти средства менее востребованы. Также до 60% увеличится субсидия на завоз племенного скота», — уточнил Зотов.

Также сообщается, что в регионе строится животноводческий комплекс на 15 700 голов, завод по переработке молока, несколько свинокомплексов.

Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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