В России отметили риск эскалации напряжённости в САР

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в рамках заседания Совета Безопасности по Сирии заявил, что на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется риск эскалации напряжённости.

«Риски эскалации напряжённости сохраняются ... на неподконтрольных правительству (Сирии. — RT) территориях — в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе», — цитирует ТАСС слова Полянского.

Он также отметил, что в общей сложности военно-политическая обстановка в Сирии стабилизируется.

Полянский добавил, что российская сторона «с озабоченностью воспринимает сообщения о непрекращающихся противоправных ударах израильской авиации по территории САР».

«Хотели бы вновь подчеркнуть важность содействия внутрисирийскому диалогу с целью восстановления единства, территориальной целостности, суверенитета и независимости САР», — резюмировал он.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом текущую ситуацию в Сирии.