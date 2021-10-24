Путин и Беннет обсудили ситуацию в Сирии
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«Мы... обсуждали ситуацию в Сирии», — передаёт ТАСС заявление Беннета, сделанное на еженедельном заседании израильского правительства
По его словам, в настоящее время важно «координировать деликатную и сложную ситуацию там плавно, без инцидентов».
Стороны также поговорили об иранской ядерной программе.
«Мы пришли к хорошим... результатам, я удостоверился, что Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности», — резюмировал израильский премьер.
Ранее сообщалось, что первые переговоры Путина и Беннета получились продолжительными и конструктивными.