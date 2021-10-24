Путин и Беннет обсудили ситуацию в Сирии

Российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом текущую ситуацию в Сирии и важность скоординированных действий относительно республики.

«Мы... обсуждали ситуацию в Сирии», — передаёт ТАСС заявление Беннета, сделанное на еженедельном заседании израильского правительства

По его словам, в настоящее время важно «координировать деликатную и сложную ситуацию там плавно, без инцидентов».

Стороны также поговорили об иранской ядерной программе.

«Мы пришли к хорошим... результатам, я удостоверился, что Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности», — резюмировал израильский премьер.

Ранее сообщалось, что первые переговоры Путина и Беннета получились продолжительными и конструктивными.