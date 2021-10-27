Депутат Черняк раскритиковал решение суда Амстердама по скифскому золоту

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Ангелина Шурпина
Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк в беседе с RT прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.
Депутат Черняк раскритиковал решение суда Амстердама по скифскому золоту
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я категорически против того решения, которое принял суд Амстердама. Если брать конкретный случай с Республикой Крым, то все эти сокровища исторически находились на территории полуострова, археологи передавали их нашим, крымским музеям в течение десятков лет, они рассказывают об истории полуострова», — заявил депутат.

По его словам, сокровища «бесценны для всей мировой науки, культуры и истории».

Он также выразил опасение, что «если действительно произойдёт передача всех этих ценностей» украинским властям, то есть риск «вообще их потерять для всего мира».

«Поэтому ожидаемое решение, но абсолютно неправильное в мировой концепции», — считает Черняк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

По её словам, данное решение подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами.

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