Захарова: усиление НАТО в Прибалтике может привести к дестабилизации в регионе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание сил НАТО в Прибалтике может привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе.
Захарова: усиление НАТО в Прибалтике может привести к дестабилизации в регионе
  • © МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Латвии закончилась реконструкция аэродрома в Лиелварде, который способен «принимать самолёты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий».

«По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что предложения Москвы по деэскалации остаются в силе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

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