В МИД Китая призвали западные страны отменить санкции против Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и другие западные страны отменить введённые против Афганистана санкции.

Соответствующее заявление он сделал в Тегеране во время выступления на второй министерской встрече стран — соседей Афганистана.

«Помимо многого другого, сейчас они (США и западные страны. — RT) должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения», — цитирует его ТАСС.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американская сторона не собирается возвращать радикальному движению «Талибан»* средства Центробанка Афганистана.

В октябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявляла, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.