В МИД Китая призвали западные страны отменить санкции против Афганистана
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Соответствующее заявление он сделал в Тегеране во время выступления на второй министерской встрече стран — соседей Афганистана.
«Помимо многого другого, сейчас они (США и западные страны. — RT) должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения», — цитирует его ТАСС.
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американская сторона не собирается возвращать радикальному движению «Талибан»* средства Центробанка Афганистана.
В октябре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявляла, что правительство США пока не планирует размораживать активы Центрального банка Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.