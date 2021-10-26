Пентагон рассказал о сроках начала новых возможных зарубежных атак ИГ в Афганистане

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Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что американская сторона полагает, что террористическая группировка «Исламское государство»* в Афганистане сможет возобновить атаки за рубежом в течение одного года.
Пентагон рассказал о сроках начала новых возможных зарубежных атак ИГ в Афганистане
  • Reuters

При этом он добавил, что террористической организации «Аль-Каида»** понадобится для этого «год или два».

«Разведсообщество США считает, что ИГ в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через 6—12 месяцев, в то время как «Аль-Каиде» для этого может потребоваться год или два», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что, по мнению разведки США, обе группировки намерены «возобновить внешние операции».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США заявил, что военное ведомство не имеет планов возвращения американских военных в Афганистан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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