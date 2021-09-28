В Пентагоне заявили об отсутствии планов возвращения в Афганистан

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США заявил, что военное ведомство не имеет планов возвращения американских военных в Афганистан.

«На данный момент, согласно решению президента, мы ушли из Афганистана. Нам не поручали разработать какие-либо планы возвращения в Афганистан», — приводит ТАСС его слова.

Также Остин признал, что в командовании Соединённых Штатов неверно оценивали обстановку в Афганистане.

Ранее американский посол в Казахстане Уильям Мозер сообщил, что США пока не обладают конкретными планами относительно возможности использования российских военных баз в Центральной Азии для борьбы с терроризмом.