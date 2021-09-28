Глава Пентагона признал, что США неверно оценивали ситуацию в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что в командовании Соединённых Штатов неверно оценивали обстановку в Афганистане.

«Нам нужно признать неприятную правду: мы не до конца понимали глубину испорченности и слабость афганского руководства. Мы не осознавали разрушительный эффект частых и необъяснимых смен президентом (Ашрафом. — RT) Гани своих военачальников», — приводит Интерфакс его слова.

Он также отметил, что США предоставили силам Афганистана всё вооружение, которое было необходимо для защиты страны, но американцам так и не удалось пробудить во всех афганских военных «волю к победе».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал предотвратить экономический кризис в Афганистане во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран — постоянных участниц Совета Безопасности ООН.