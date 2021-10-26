В Госдуме ратифицировали протокол о сотрудничестве с КНР по пускам ракет

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Госдума ратифицировала продление соглашения России и Китая об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до декабря 2030 года.
В Госдуме ратифицировали протокол о сотрудничестве с КНР по пускам ракет
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В документе определяются обязательства сторон по уведомлению друг друга о предстоящих и готовящихся пусках, временные рамки соответствующих сообщений, срок их действия и перечень содержащихся в уведомлениях данных.

В июне помощник главы Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Цзи Цимин выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества с Россией в космосе.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.

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