В Госдуме ратифицировали протокол о сотрудничестве с КНР по пускам ракет

Госдума ратифицировала продление соглашения России и Китая об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до декабря 2030 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

В документе определяются обязательства сторон по уведомлению друг друга о предстоящих и готовящихся пусках, временные рамки соответствующих сообщений, срок их действия и перечень содержащихся в уведомлениях данных.

В июне помощник главы Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Цзи Цимин выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества с Россией в космосе.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.