В Госдуме ратифицировали протокол о сотрудничестве с КНР по пускам ракет
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В документе определяются обязательства сторон по уведомлению друг друга о предстоящих и готовящихся пусках, временные рамки соответствующих сообщений, срок их действия и перечень содержащихся в уведомлениях данных.
В июне помощник главы Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Цзи Цимин выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества с Россией в космосе.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.