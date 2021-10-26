Захарова оценила возможность встречи глав МИД нормандской четвёрки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча глав МИД нормандской четвёрки по Донбассу состоится в случае, если в ней будет смысл.

«Встреча должна принести результат, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договорённостей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации», — сказала она в эфире программы «Соловьев Live».

Дипломат подчеркнула, что встреча ради отработки информационно-политической компании, которую проводит официальный Киев, не имеет смысла.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр ранее сообщил о подготовке переговоров в нормандском формате. Точная дата проведения встречи пока неизвестна.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Украиной Минских соглашений.