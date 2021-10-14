Лавров высказался о перспективах нормандского формата

Дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Украиной Минских соглашений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил о разговоре лидеров России, Франции и Германии, в ходе которого по инициативе Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона обсуждалась целесообразность возобновления этой работы.

«В итоге было подчёркнуто нашим президентом, что, прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего... Он (Путин. — RT) привёл конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего, из того, что там обязался сделать», — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что удивлён напористостью в продвижении западными коллегами нормандского формата с учётом того, что они не обеспечивают со своей стороны выполнение предыдущих решений.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил, что встреча министров иностранных дел в нормандском формате должна пройти «в скором времени».