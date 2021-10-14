Лавров высказался о перспективах нормандского формата

Короткая ссылка
Дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Украиной Минских соглашений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров высказался о перспективах нормандского формата
  • AP

Он напомнил о разговоре лидеров России, Франции и Германии, в ходе которого по инициативе Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона обсуждалась целесообразность возобновления этой работы.

«В итоге было подчёркнуто нашим президентом, что, прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего... Он (Путин. — RT) привёл конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего, из того, что там обязался сделать», — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что удивлён напористостью в продвижении западными коллегами нормандского формата с учётом того, что они не обеспечивают со своей стороны выполнение предыдущих решений.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил, что встреча министров иностранных дел в нормандском формате должна пройти «в скором времени».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить