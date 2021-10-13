В ФРГ заявили, что встреча глав МИД в нормандском формате пройдёт «в скором времени»

Встреча министров иностранных дел в нормандском формате должна пройти «в скором времени». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Германия и Франция едины во мнении, что следует требовать полностью реализовать Минские соглашения и решения парижского саммита «четвёрки» от 2019 года», — приводит ТАСС слова Зайберта.

В ходе телефонных разговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» было установлено, что встреча «на уровне четырёх министров иностранных дел должна пройти в скором времени», добавил он.

«Такая встреча целесообразна, поскольку мы не хотим смиряться с тем, что процесс реализации Минского пакета мер буксует», — добавил представитель кабмина.

Ранее в Париже заявили, что встреча глав МИД «нормандской четвёрки» может пройти в ближайшие недели.