В ФРГ заявили, что встреча глав МИД в нормандском формате пройдёт «в скором времени»
«Германия и Франция едины во мнении, что следует требовать полностью реализовать Минские соглашения и решения парижского саммита «четвёрки» от 2019 года», — приводит ТАСС слова Зайберта.
В ходе телефонных разговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» было установлено, что встреча «на уровне четырёх министров иностранных дел должна пройти в скором времени», добавил он.
«Такая встреча целесообразна, поскольку мы не хотим смиряться с тем, что процесс реализации Минского пакета мер буксует», — добавил представитель кабмина.
Ранее в Париже заявили, что встреча глав МИД «нормандской четвёрки» может пройти в ближайшие недели.