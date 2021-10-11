В Париже заявили, что встреча глав МИД «нормандской четвёрки» может пройти в ближайшие недели
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- © Kamil Zihnioglu
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
«Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Ранее в пресс-службе Кремля прокомментировали переговоры.