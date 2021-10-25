Посол Германии сообщил о подготовке встречи глав МИД в нормандском формате

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Встреча глав МИД в нормандском формате готовится, точная дата пока не определена. Об этом сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
Посол Германии сообщил о подготовке встречи глав МИД в нормандском формате
  • AP

«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должны пройти переговоры на высшем уровне в нормандском формате. Для их подготовки будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, в настоящее время проходит подготовка такой встречи, но точная её дата ещё не назначена», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Украиной Минских соглашений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также сообщила, что вопрос проведения встречи глав МИД «нормандской четвёрки» прорабатывается. 

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