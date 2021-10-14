Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД «нормандской четвёрки»

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Вопрос о проведении встречи глав МИД «нормандской четвёрки» прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД «нормандской четвёрки»
  • AP

«Могу подтвердить, что в ходе телефонного разговора 11 октября лидеры России, Германии и Франции договорились поручить своим политическим советникам и внешнеполитическим ведомствам идентифицировать соответствующую работу», — заявила Захарова.

Он уточнила, что «эта тема сейчас находится в стадии проработки».

Ранее президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

Лидеры поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии «нормандской четвёрки». 

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