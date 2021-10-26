Захарова назвала абсолютно недопустимыми заявления главы Минобороны ФРГ о России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России абсолютно недопустимыми.
Захарова назвала абсолютно недопустимыми заявления главы Минобороны ФРГ о России
  • РИА Новости

«Досталось и руководителю Министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчёт сдерживания России и при этом возможности применения, или использования, или задействования... ядерного оружия», — сказала она в эфире «Соловьёв LIVE».

По словам Захаровой, и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, и министр обороны России Сергей Шойгу «точечно, но не без эмоций» высказались о недопустимости подобных выпадов.

В бундестаге также раскритиковали заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России.

Минобороны России ранее вручило ноту военному атташе Германии после слов главы военного ведомства ФРГ.

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