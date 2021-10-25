Минобороны России вызвало атташе ФРГ после заявления о ядерном сдерживании
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- РИА Новости
«В главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашён атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что военному атташе Германии вручили ноту после высказывания Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России.
«Подобные высказывания провоцируют усиление напряжённости в Европе», подчеркнули в ведомстве.
Ранее в бундестаге раскритиковали заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России.