От военных в Судане потребовали отпустить представителей правительства

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Международная «тройка» по Судану, состоящая из США, Великобритании и Норвегии, потребовала от военных отпустить представителей гражданского правительства.
От военных в Судане потребовали отпустить представителей правительства
  • AP

«Мы призываем силы безопасности немедленно освободить незаконно задержанных», — цитирует РИА Новости заявление «тройки».

В заявлении также выражается глубокая обеспокоенность происходящим в стране.

«Тройка» назвала действия военных «предательством революции» в Судане.

В издании Al Hadath ранее появилась информация о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука. Также сообщается, что среди задержанных фигурируют министры связи, информации, финансов, промышленности.

В МИД России заявили, что нынешняя ситуация в Судане стала результатом острого системного кризиса, который наблюдался в стране на протяжении последних двух лет.

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