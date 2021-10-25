Правозащитник Мельников прокомментировал задержание россиян по подозрению в поджоге леса в Турции

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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с RT прокомментировал задержание семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в Турции.
Правозащитник Мельников прокомментировал задержание россиян по подозрению в поджоге леса в Турции
  • © AP Photo / Burhan Ozbilici

«Я сейчас на связи с адвокатами, ко мне обратились родственники. Адвокаты намереваются обжаловать решения о заключении под стражу наших туристов в Турции», — сказал он.

При этом Мельников заявил, что сами обвинения выглядят достаточно странно. По его словам, попытка «обвинить семерых человек, которые якобы совершили совместный непреднамеренный поджог, как минимум выглядит неубедительно».

«Более того, то, что наши соотечественники сами сообщили в службу спасения о том, что там есть возгорания, пытались потушить какой-то пожар, показывает, что действительно никакой вины быть не могло», — сказал правозащитник.

По его словам, россиян «поместили сейчас в СИЗО недалеко от Антальи».

«Я надеюсь, что удастся обжаловать эту меру пресечения адвокатам. Они никакие не опасные преступники, зачем их надо сажать в СИЗО, не понимаю», — заявил Мельников. 

Также он отметил, что «сам факт непредумышленного поджога предполагает как вариант, что кто-то не затушил костёр». 

«Сейчас обвинение выглядит следующим образом: они собрались, договорились заранее непредумышленно не затушить костёр? Как такое могло быть? Это просто смешно, если бы не было так грустно», — сказал правозащитник.

Ранее в генконсульстве России в Анталье подтвердили задержание семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса.

По информации местного жандармского управления, граждане России были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.

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