В Турции задержаны семь российских туристов по подозрению в поджоге лесного массива

В генконсульстве России в Анталье подтвердили задержание семи российских туристов по подозрению в поджоге леса.

«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи», — сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве.

Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, граждане России были задержаны «по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа».

«В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», — заявил представитель дипмиссии.

По словам собеседника агентства, представитель генконсульства в тот же день посетил жандармерию для выяснения обстоятельств и причин ареста россиян.

Заседание суда состоялось 24 октября. Российским гражданам в соответствии с местным законодательством предоставили на безвозмездной основе государственных правозащитников и квалифицированный перевод.

«Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса», — добавил дипломат.

В дипмиссии направили местным властям запрос с истребованием официальной информации по факту ареста россиян и обеспечения консульского доступа к ним.