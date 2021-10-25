Лавров назвал фантазиями заявление главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями заявление главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России.
Лавров назвал фантазиями заявление главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
  • РИА Новости

Лавров после переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд отметил, что от стран НАТО слышны заявления в сфере идеологии — «кто первый, кому править миром». При этом в Москве считают необходимым концентрироваться на реальности.

«Тогда как воображение НАТО простирается в направлении «сдерживания» России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как её там зовут, Крамп... что-то там (Крамп-Карренбауэр. — RT) в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием — это всё фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет её фанатов», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что «норвежцы — прагматичные люди» и в России хотят сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах.

«И всё, что Норвегия должна делать в рамках своих обязательств члена НАТО, я уверен, Норвегия будет это делать, держа в уме важность отношений с Россией», — сказал министр.

Ранее МИД России отметил, что заявления Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России показали незаинтересованность в серьёзном диалоге с Москвой по деэскалации. 

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии, которому вручили ноту после слов Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России.

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