В МИД России прокомментировали заявления министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании

Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России показали незаинтересованность в серьёзном диалоге с Москвой по деэскалации. Соответствующая информация опубликована на сайте российского МИД.

«Незаинтересованность в серьёзном диалоге с Москвой по деэскалации продемонстрировала накануне натовской встречи министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она выразила надежду, «что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надёжность Вооружённых сил России».

Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии, которому вручили ноту после слов министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России.

В бундестаге раскритиковали заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности использования ядерного оружия против России.