Финляндия не получала информацию о высылке посла из Турции

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в стране пока не получали информации о высылке посла из Турции.

«Насколько я знаю, Финляндия ещё не получала информацию по дипломатическим каналам о высылке посла», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — выступили с призывом к Турции освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. После этого турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов указанных стран.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.

По информации РИА Новости, в МИД республики пока официально не объявили дипломатов персонами нон грата.