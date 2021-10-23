Турция пока не объявляла персонами нон грата послов десяти стран

МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу, и не даёт комментариев по этой теме после заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Ни одно из десяти посольств не объявило, что послы стали персонами нон грата. Ранее посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — выступили с призывом к Турции освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. После этого турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов указанных стран. 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.