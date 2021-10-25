Публицист Газенко назвал возможный переход ФРГ на американский СПГ «индустриальной смертью» для страны

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RT
Режиссёр и публицист Роман Газенко в интервью RT выразил мнение, что США противостоят запуску «Северного потока — 2» для продажи собственного сжиженного газа.
Публицист Газенко назвал возможный переход ФРГ на американский СПГ «индустриальной смертью» для страны
  • РИА Новости

По словам Газенко, американский сжиженный газ стоит на 30% дороже, чем российский «трубопроводный», и такая сделка с США противоречит интересам самой Германии и всего Евросоюза в целом.  

«От энергетического сырья зависит стоимость национального продукта. Германия теряет свой экспортный потенциал и проигрывает конкуренцию и США, и Китаю — кому угодно. А на какие деньги ей содержать Прибалтику, Польшу, Болгарию?.. Германия из экспортёра превратится в импортёра... А это индустриальная и экономическая смерть», — сказал Газенко ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.

Ранее в бундестаге призвали к скорейшему запуску «Северного потока — 2». 

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

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